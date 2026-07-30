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Emite Protección Civil recomendaciones para evitar accidentes en cuerpos de agua

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POR Redacción ADN / Agencias
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La CEPC pidió extremar precauciones en balnearios, centros recreativos, presas, ríos, arroyos y canales de riego.

Chihuahua (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y situaciones de emergencia durante el periodo vacacional y ante las altas temperaturas registradas en la entidad.

La dependencia exhortó a quienes acuden a centros recreativos, balnearios y cuerpos de agua a mantener vigilancia permanente sobre niñas y niños, así como respetar los reglamentos internos y las indicaciones del personal salvavidas o encargado de cada lugar.

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Protección Civil recomendó evitar nadar después de consumir alimentos o bebidas alcohólicas, debido al riesgo de sufrir accidentes, descompensaciones o situaciones que pongan en peligro la vida de las personas.

También pidió utilizar chalecos salvavidas certificados en el caso de menores de edad o personas que no sepan nadar, como una medida básica de seguridad durante actividades acuáticas.

La CEPC llamó además a evitar correr por las orillas de las albercas, ya que la humedad en esas superficies puede provocar caídas, golpes y lesiones entre visitantes.

La dependencia reiteró que permanece la prohibición de ingresar a presas, ríos, arroyos y canales de riego, al no tratarse de espacios aptos para la natación por la presencia de corrientes ocultas, lodo o profundidades imprevistas.

Asimismo, advirtió que no se debe intentar cruzar a pie o en vehículo cauces de ríos o zonas inundadas, aun cuando el nivel del agua parezca bajo, debido a que la fuerza de la corriente puede arrastrar con facilidad a personas y automóviles.

Protección Civil pidió a la población respetar los señalamientos de restricción y prohibición instalados en zonas de riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias y en áreas donde se incrementa la afluencia de visitantes.

Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, en caso de emergencia, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1 para activar la respuesta de los cuerpos de auxilio y rescate.

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