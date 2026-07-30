Destina Gobierno de Maru Campos cerca de 4 mil mdp a dignificación policial

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La gobernadora entregó más de 50 mil piezas de uniformes y equipo para 3 mil 215 elementos de la Policía del Estado.

Chihuahua (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó la entrega de 50 mil 443 piezas de uniformes y material operativo para elementos de la Policía del Estado, como parte de las acciones de equipamiento y dignificación policial impulsadas por su administración.

El acto se realizó en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, donde se informó que la entrega representó una inversión de 93.5 millones de pesos y beneficiará a 3 mil 215 integrantes de la corporación estatal.

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Campos Galván afirmó que, en lo que va de la actual administración, se han invertido cerca de 4 mil millones de pesos en equipamiento y dignificación del ejercicio policial, tanto en el ámbito estatal como municipal.

“Gobernar significa proteger: proteger la salud de las familias, cuidar su patrimonio y, por supuesto, garantizar su tranquilidad”.

La mandataria sostuvo que Chihuahua ha registrado avances en materia de seguridad, entre ellos una reducción del 20 por ciento en el delito de homicidio doloso durante el presente año.

Durante su mensaje, reconoció la vocación de servicio de las y los policías estatales, y reiteró el respaldo de su gobierno a quienes trabajan por la seguridad de la población.

Campos Galván señaló que los elementos cuentan actualmente con plaza y con prestaciones que, dijo, se encuentran entre las mejores del país, como parte de una política orientada a fortalecer las condiciones laborales de la corporación.

“No están solos, que en esta vocación de servicio cuentan con el Gobierno del Estado y cuentan con su servidora”.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, reconoció el trabajo de los elementos policiales y atribuyó a su labor los avances reportados en reducción de homicidios y percepción de seguridad.

El equipo entregado será destinado a distintas áreas operativas e incluye uniformes tácticos, camisas, camisolas, pantalones, chamarras, cinturones, botas y guantes, además de lámparas, esposas y otros implementos policiales.

La administración estatal informó que esta entrega se suma a los más de 372 millones de pesos invertidos durante el actual gobierno, con recursos de los fondos FASP y FOFISP, para fortalecer las capacidades de la corporación.

En el evento participaron representantes de los poderes Judicial y Legislativo, autoridades estatales, federales y militares, así como integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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