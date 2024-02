Invitación a repasar el Corto Siglo XX

Publicidad - LB2 -

Hace algunas semanas les encargue a mis alumnos de 5to semestre de preparatoria que realizaran una reflexión sobre los años 20’s a manera de complementar su evaluación parcial. Afortunadamente el grupo es dinámico y los intereses del alumnado se prestan para hacer un dialogo y sobre los temas tanto de manera escrita como verbal. Entre las propuestas que recibí, hay una que me llamo la atención por parte de una alumna llamada Isabella Polo de la Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango y lo sintetizo a continuación:

“Los años de 1920 fueron uno de los años formativos más importantes para nosotros como humanidad y esos cambios tarde o temprano llegarían a México como a Cd. Juárez. También conocidos como “los locos años 20’s” o los felices años 20” que creo fue el inicio de la normalización de actitudes “aberrantes” que hacen ver al humano como un animal salvaje. Obviamente tuvimos cosas como el descubrimiento de la teoría de la Relatividad, la penicilina, el psicoanálisis; pero también el inicio de uno de los medios más conocidos actualmente como el cine que pasaría las amadas obras de teatro a básicamente una grabación de estas, la creación del amado Hollywood sin hablar de Charles (me gustan las de 14 cuando tengo 70) Chaplin. Creo que la mejor representación de esta época es el clásico del “Gran Gasby” que nos habla de las actitudes de a gente con poder en los 20’s, hasta el escritor F. Scott Fitzgerald queda con el libro, un hombre que por ser hombre en los 20’s tiene el derecho de arruinar la vida de la gente que lo rodea porque puede.”

- Publicidad - HP1

Esta breve reflexión me dejo pensando la forma de visualizar la década de los 20’s a más de un siglo de distancia y es que esta década trajo una liberalización que abarco muchos ámbitos y que me recordó que dicho período no se le ha puesto la atención suficiente cuando allí se fraguo mucho de lo que hoy conocemos, al menos en el plan de estudios solo habla de la Gran Depresión, sin embargo; no se hace mayor explicación y hay fenómenos que si merecen ser revisados. Incluso recuerdo que en la novela El lobo estepario del escritor alemán Herman Hesse, el protagonista Harry Heller se conflictúa al ver el choque del Jazz contra la música clásica y los valses acostumbrados en la Europa de la preguerra.

De allí recordé al historiador británico Eric Howsban con su libro titulado Historia del Siglo XX (1914-1991), para él el siglo XX comienza en 1914 y finaliza en 1991, los hechos que toma para postular esto es la Gran Guerra o la I GM hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. Aunque sabemos que la historia no es repetitiva, pero la perspectiva de estudio puede ser cíclica, debemos ser consientes que cambios y actitudes estamos teniendo en esta nueva década de los 20’s. Quizá Howsban nos de otras respuestas.

Marduk Silva Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesor en Preparatoria Lobos de la Universidad de Durango Campus Juárez y en la Escuela Preparatoria Luis Urias. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.