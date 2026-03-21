Realizan cabalgata en Samalayuca para preservar tradiciones del desierto juarense

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El evento reunió a más de 250 jinetes y destacó el valor histórico y cultural de la zona rural.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la participación de alrededor de 250 jinetes, se llevó a cabo el evento “Cabalgando por Samalayuca”, una actividad que busca preservar las tradiciones, la identidad y la historia de la zona rural del municipio.

El encuentro reunió a autoridades municipales, representantes de diversas dependencias y habitantes de la región, quienes coincidieron en que este tipo de actividades fortalecen el sentido de pertenencia y la cohesión social entre comunidades rurales y urbanas.

“Si se distingue Samalayuca, se distingue Juárez, porque somos uno solo”, expresó el director operativo de Coordinación de Seguridad Vial, Arturo Rivera Barrero.

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Durante el acto protocolario, se destacó la participación de cabalgantes provenientes de Samalayuca, Ciudad Juárez y otros puntos del estado, lo que refuerza el carácter regional del evento y su capacidad de convocatoria.

La encargada del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Ogla Liset Olivas, subrayó el valor histórico de la cabalgata, al recordar que esta zona fue escenario del paso del general Francisco Villa en 1913, lo que le otorga un significado especial vinculado a la Revolución Mexicana.

“Cabalgando por Samalayuca no es solo un evento, es un reconocimiento a nuestras raíces”, afirmó.

El evento también contó con la presencia de integrantes de la Unificación Nacional de Veteranos de la Revolución y descendientes de figuras históricas, lo que aportó un carácter conmemorativo y de memoria histórica a la actividad.

Autoridades locales señalaron que estas iniciativas permiten no solo preservar las tradiciones, sino también impulsar la actividad cultural en zonas rurales, fortaleciendo la identidad y el patrimonio histórico de Ciudad Juárez y sus comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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