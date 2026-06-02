Realizan audiencia contra hombre acusado de matar a perro en Palmas del Sol

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El imputado deberá cumplir 16 meses de medidas, entre ellas tratamiento psicológico, atención por adicciones y reparación del daño.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este martes se llevó a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa penal 1389/2026, relacionada con el caso de un hombre acusado de causar la muerte a un perro de raza french poodle en el fraccionamiento Palmas del Sol.

De acuerdo con la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), los hechos ocurrieron el pasado 29 de abril, cuando el animal fue agredido en repetidas ocasiones con una piedra al exterior de un domicilio ubicado en la calle Estandarte.

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La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, informó que durante la audiencia el juez de Control había fijado un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y determinado que el imputado permaneciera interno en el Centro de Readaptación Social como medida cautelar.

No obstante, la defensa solicitó la suspensión condicional del proceso, petición que fue concedida al cumplirse los requisitos establecidos en la legislación aplicable.

“Como condiciones, el imputado deberá participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, someterse a tratamiento psicológico para el control de la ira y cubrir el pago de la reparación del daño”.

Las medidas impuestas deberán cumplirse durante un periodo de 16 meses, como parte del proceso penal que se mantiene abierto por este caso de maltrato animal.

Arredondo Salinas informó que la DABA cuenta actualmente con 18 casos judicializados y uno más en proceso de integración, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

La funcionaria señaló que el caso en integración deriva de hechos ocurridos el pasado 31 de mayo en la colonia Misiones del Creel, con el objetivo de lograr su vinculación a proceso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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