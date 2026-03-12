Realiza Seguridad Vial trabajos de pintura y señalización en distintos puntos de Ciudad Juárez

Las acciones buscan mejorar la organización del tránsito y reforzar la seguridad de conductores y peatones.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Control de Tráfico, realizó diversos trabajos de pintura y señalización vial en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad para conductores y peatones.
Estas acciones forman parte de las labores permanentes de mantenimiento vial, enfocadas en mejorar la organización del tránsito vehicular y contribuir a la prevención de accidentes en las principales arterias de Ciudad Juárez.
Entre los trabajos realizados se encuentra la delimitación de carriles sobre la avenida De los Aztecas, en el tramo comprendido entre la calle Tzeltales y la calle Carlos Amaya, en sentido de sur a norte.
Asimismo, personal operativo efectuó la delimitación de huellas de frenado y flechas de circulación en la intersección de las avenidas Adolfo López Mateos y Ejército Nacional, con el propósito de orientar a los automovilistas y mejorar la fluidez del tránsito.
En el fraccionamiento Horizontes del Sur, se llevaron a cabo labores de pintura de pasos peatonales y cordones de banqueta sobre las calles Arquitectos y Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, trabajos orientados a reforzar la seguridad para peatones.
De igual forma, se realizaron trabajos de señalización en la Glorieta del Kilómetro 20, ubicada en la intersección de la carretera Panamericana y la carretera a Casas Grandes, donde se delimitaron flechas, líneas de frenado, isletas, cordones de banqueta y carriles.
Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer la cultura vial y reducir incidentes en las diferentes vialidades de la ciudad, promoviendo una circulación más ordenada y segura.
