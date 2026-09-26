Realiza Salud semana de orientación sexual y reproductiva para adolescentes

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Acercan información sobre prevención, derechos, métodos anticonceptivos y servicios de salud a jóvenes de 10 a 19 años.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, llevó a cabo la Semana Nacional de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2026, con el objetivo de acercar información, orientación y servicios de atención a jóvenes de entre 10 y 19 años.

Durante la semana se realizaron actividades en planteles educativos, desde quinto grado de primaria hasta instituciones de nivel medio superior y superior, donde se brindó información a adolescentes sobre sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

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La dependencia informó que el propósito de estas acciones es que las y los jóvenes cuenten con herramientas para tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre el cuidado de su cuerpo y su salud.

El lema de esta edición fue “Conocer, disfrutar y cuidarnos”, bajo el cual se desarrollaron pláticas y espacios de orientación relacionados con el conocimiento del cuerpo, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH, así como acceso a métodos anticonceptivos.

También se abordaron temas vinculados con la salud menstrual, la identificación de situaciones de violencia y los servicios disponibles en centros de salud para la atención de adolescentes.

La doctora Araceli García, coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes del Distrito 2 Juárez, destacó la importancia de generar espacios seguros de diálogo para que las y los jóvenes puedan expresar dudas y recibir orientación.

La Secretaría de Salud señaló que estas actividades buscan ofrecer información sin estigma ni discriminación, además de fortalecer la prevención y el acceso a servicios dirigidos a adolescentes.

La dependencia reiteró que la orientación temprana y el acompañamiento institucional son elementos relevantes para que las juventudes ejerzan sus derechos y cuenten con información confiable sobre salud sexual y reproductiva.

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