Exhorta Gobierno del Estado a elaborar Plan Familiar de Protección Civil

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Recomienda CEPC definir rutas de evacuación, contactos de emergencia y una mochila con insumos para 72 horas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a elaborar un Plan Familiar de Protección Civil, ante la temporada de lluvias y los fenómenos hidrometeorológicos que se registran en distintas regiones del estado.

La dependencia señaló que la prevención es una herramienta fundamental para reducir riesgos durante situaciones de emergencia, por lo que recomendó a cada familia establecer protocolos claros de actuación antes, durante y después de un incidente.

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De acuerdo con la CEPC, el plan debe iniciar con la identificación de riesgos en el entorno de la vivienda, entre ellos inundaciones, encharcamientos, caída de árboles, estructuras vulnerables o zonas propensas a afectaciones por lluvias.

La autoridad estatal indicó que también es necesario establecer rutas de evacuación, definir salidas seguras y acordar puntos de reunión para que todos los integrantes del hogar sepan cómo actuar en caso de emergencia.

Otro de los elementos recomendados es contar con un directorio de contactos de emergencia visible y a la mano, que incluya números de corporaciones de auxilio, así como teléfonos de familiares clave para facilitar la comunicación durante una contingencia.

La CEPC aconsejó preparar una mochila de emergencia con suministros básicos para al menos 72 horas, entre ellos documentos oficiales protegidos en una bolsa hermética, agua embotellada, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio de pilas y artículos de higiene personal.

La Coordinación Estatal de Protección Civil reiteró que la participación activa de la sociedad es indispensable para fortalecer la cultura de autoprotección y disminuir riesgos frente a fenómenos naturales o situaciones que puedan representar peligro para la población.

La dependencia llamó a las familias a revisar periódicamente su plan, actualizar los datos de contacto y asegurarse de que todos los integrantes del hogar conozcan las medidas básicas de seguridad.

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