Emite Protección Civil reporte de afectaciones por lluvias en Chihuahua

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Registra CEPC inundaciones, hundimientos, vehículos afectados y dos personas sin vida tras precipitaciones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un reporte de incidencias derivadas de las lluvias registradas durante el viernes 25 de septiembre y la madrugada de este sábado en distintos municipios del estado.

De acuerdo con la dependencia, las mayores acumulaciones pluviales durante las últimas horas se registraron en Manuel Benavides, con 16.4 milímetros; Santa Isabel, con 12 milímetros; Cuauhtémoc, con 11; Balleza, con 4; Jiménez, con 2.2; Chihuahua, con 2; y Creel, con 1.8 milímetros.

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También se reportaron precipitaciones en Aldama, con 0.8 milímetros; Satevó, con 0.6; Camargo, Ojinaga y San Francisco de Borja, con 0.2 milímetros cada uno.

La CEPC informó que las lluvias generaron afectaciones principalmente por inundaciones, encharcamientos, caída de bardas, hundimientos y vehículos afectados por corrientes de agua, por lo que se realizaron operativos de atención en coordinación con autoridades municipales y corporaciones de emergencia.

En Ciudad Juárez se contabilizaron 12 inundaciones, dos caídas de barda, tres hundimientos y dos encharcamientos, además de un árbol con riesgo de caer. En la frontera también fue localizada una persona sin vida en un hecho relacionado con electrocución, por lo que las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

En Delicias se registró una inundación, mientras que en Saucillo también se reportó una afectación similar. En Parral, las autoridades contabilizaron cuatro inundaciones, un vehículo arrastrado, un vehículo varado y la desaparición de un joven que fue arrastrado por la corriente del río.

Tras el despliegue de un operativo interinstitucional de búsqueda y rescate, el joven reportado como desaparecido en Parral fue localizado sin vida durante la mañana de este sábado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y de los reportes generados en los municipios, en coordinación con autoridades locales y distintas corporaciones de emergencia, con el objetivo de atender cualquier situación que represente riesgo para la población.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar calles, arroyos, ríos o zonas inundadas, tanto a pie como a bordo de vehículos, debido a que las corrientes pueden incrementar su fuerza y poner en riesgo la integridad de las personas.

Protección Civil también recomendó no acercarse a cauces de ríos y arroyos, mantenerse lejos de postes y cables eléctricos, evitar transitar por zonas con acumulación de agua y atender las indicaciones emitidas por las autoridades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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