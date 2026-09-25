Acerca Estado música y talento juarense a Pueblito Mexicano

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La tercera jornada musical contó con la participación del cantante y director juarense Alejandro Carrillo Pastrana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado realizó la tercera jornada de presentaciones musicales en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, conocida como Pueblito Mexicano, con el objetivo de acercar talento artístico local a la ciudadanía.

La actividad fue organizada a través de la Oficina de Representación de la Gubernatura en Ciudad Juárez, en colaboración con la Secretaría de Cultura.

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Durante la jornada, las personas que acudieron a realizar trámites en la unidad administrativa disfrutaron de la participación del músico, cantante de ópera y director juarense Alejandro Carrillo Pastrana.

El artista ofreció un repertorio inspirado en boleros de intérpretes como Los Panchos y María Grever, como parte de una propuesta orientada a generar un ambiente más agradable para las y los usuarios del inmueble.

Carrillo Pastrana, de 36 años, es egresado de la licenciatura en Música por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde desarrolló una trayectoria interpretativa vinculada con la ópera, el teatro musical y la música latinoamericana.

Actualmente se desempeña como catedrático en El Paso Community College y el Tecnológico de Monterrey, además de continuar con su actividad artística en distintas disciplinas musicales.

De acuerdo con la Oficina de Representación de la Gubernatura, estas jornadas buscan abrir espacios para la difusión del talento juarense y acercar expresiones culturales a la población que acude a Pueblito Mexicano.

La dependencia mantiene abierta la invitación a artistas locales de distintas disciplinas interesados en participar en esta iniciativa, quienes pueden acercarse a sus instalaciones para conocer requisitos, fechas y detalles de próximas presentaciones.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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