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Presenta Ichijuv convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2026

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POR Redacción ADN / Agencias
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El reconocimiento está dirigido a jóvenes de 12 a 29 años y contempla siete distinciones; el registro cierra el 16 de octubre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Chihuahuense de la Juventud presentó en Ciudad Juárez la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2026, reconocimiento dirigido a destacar trayectorias, proyectos y aportaciones de jóvenes en distintos ámbitos.

La convocatoria está abierta para jóvenes de 12 a 29 años, nacidos en el estado de Chihuahua, que cuenten con una trayectoria destacada en alguna de las distinciones establecidas.

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Las categorías contempladas son Actividades Académicas; Expresiones Artísticas y Artes Populares; Labor Altruista y/o Comunitaria; Inclusión Social; Protección del Medio Ambiente; Ingenio Emprendedor, y Fomento y Logros Deportivos.

El registro permanecerá abierto hasta el viernes 16 de octubre. La postulación podrá realizarse de manera individual o en equipo, y cada aspirante podrá inscribirse únicamente en una distinción.

El Ichijuv informó que quienes hayan recibido previamente el Premio Estatal de la Juventud, en cualquiera de sus categorías o ediciones, no podrán participar nuevamente.

La delegada del instituto en la zona norte, Paloma González, señaló que este reconocimiento busca visibilizar a jóvenes que realizan aportaciones desde sus comunidades y generar espacios para difundir sus experiencias.

Para cada una de las siete distinciones se integrará un jurado calificador conformado por especialistas, quienes evaluarán las postulaciones y determinarán a una persona o equipo ganador, así como hasta dos menciones honoríficas.

Cada ganador recibirá un estímulo económico de 30 mil pesos y participará con el Ichijuv en una actividad o evento para compartir su experiencia con otras juventudes de Chihuahua, dentro de los seis meses posteriores a la ceremonia de premiación.

Las personas interesadas deberán llenar el formato de inscripción y presentar cartas de exposición de motivos, recomendación o autopostulación, además de documentación personal y evidencias que acrediten su trayectoria.

En el caso de menores de edad, será necesario presentar autorización de madre, padre o tutor. Las bases completas y el formulario de registro pueden consultarse en las redes sociales oficiales del Instituto Chihuahuense de la Juventud.

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