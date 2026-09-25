Atiende CEPC socavón en Águilas de Zaragoza tras lluvias

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Protección Civil estatal mantiene recorridos, atención a reportes del 9-1-1 y monitoreo desde la Torre Centinela.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil atendió de manera prioritaria el socavón registrado en la colonia Águilas de Zaragoza, en Ciudad Juárez, tras las lluvias recientes.

De acuerdo con la dependencia, la acumulación de agua y el caudal del arroyo provocaron afectaciones en vialidades del sector, por lo que personal operativo acudió al área para realizar labores de inspección y acordonamiento.

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La CEPC informó que se lleva a cabo una atención interdisciplinaria con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Rural.

Estas acciones tienen como objetivo completar la reconexión de tuberías, el relleno con tierra de la zona afectada y el aplanamiento del terreno, luego del daño ocasionado por las precipitaciones.

Las células operativas continúan con supervisiones en campo para detectar otras áreas de riesgo y atender domicilios reportados mediante el número de emergencia 9-1-1.

La dependencia señaló que estas labores se complementan con el seguimiento permanente de las zonas afectadas mediante el monitoreo estratégico desde la Torre Centinela.

Protección Civil estatal indicó que los recorridos preventivos forman parte del operativo desplegado tras las precipitaciones registradas el miércoles, las cuales ocasionaron daños e inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

La CEPC reiteró el llamado a la población para mantenerse informada, extremar precauciones y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades ante cualquier riesgo relacionado con lluvias, encharcamientos o daños en vialidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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