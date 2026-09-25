Reconoce Estado a 38 empresas de Juárez por impulsar educación laboral

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El ICHEA entregó certificados de primaria y secundaria a personas que concluyeron su educación básica en centros comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado reconoció a 38 empresas de la industria maquiladora en Ciudad Juárez por su participación en programas orientados a impulsar la educación de sus trabajadoras y trabajadores.

La entrega fue realizada a través del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, como parte de las acciones encaminadas a reducir el rezago educativo en la frontera.

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Durante la misma ceremonia, se otorgaron cuatro certificados de primaria y 37 de secundaria a estudiantes de centros comunitarios estatales que concluyeron su educación básica.

El director del ICHEA, Mario Eberto Javalera Lino, agradeció el respaldo de las empresas maquiladoras que participan en los programas educativos dirigidos a personas adultas.

El funcionario destacó que, mediante convenios de estímulos fiscales, las compañías pueden recuperar parte del impuesto sobre nómina en Ciudad Juárez por cada empleada o empleado inscrito en el programa de estudios.

Javalera Lino también reconoció el esfuerzo de las personas graduadas, quienes aprovecharon la educación gratuita ofrecida en los centros comunitarios estatales para avanzar en su formación académica.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte, Austria Galindo, subrayó la importancia de mantener un trabajo coordinado entre dependencias estatales para combatir el rezago educativo.

Galindo señaló que estas acciones buscan abrir más oportunidades de superación para las familias juarenses, mediante programas accesibles para quienes desean concluir su educación básica.

En el presídium participaron Roberto Anaya, subsecretario de Educación Zona Norte, así como representantes de diversos organismos empresariales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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