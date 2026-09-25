Invierte NIFCO 8.8 millones de dólares en nueva planta en Chihuahua

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La expansión fortalecerá la producción automotriz de la empresa y prevé generar 150 empleos en los próximos cinco años.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La empresa NIFCO inauguró su segunda planta en Chihuahua, con una inversión aproximada de 8.8 millones de dólares, como parte de su estrategia de expansión productiva en la entidad.

El proyecto fue acompañado por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y la Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua.

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Con 21 años de presencia en Chihuahua, la compañía ampliará sus operaciones para atender programas actuales y futuros del ramo automotriz, además de incrementar su capacidad de manufactura.

La nueva planta incorporará procesos de moldeo por inyección de plástico, ensambles manuales y automatizados, manejo de materiales, almacenes, oficinas y sistemas auxiliares para soporte a la producción.

De acuerdo con la información oficial, la expansión permitirá a NIFCO ofrecer mayor flexibilidad en sus procesos productivos y fortalecer su participación dentro de la cadena de proveeduría automotriz.

Actualmente, la empresa genera 420 empleos directos en la entidad y contempla la creación de 150 plazas adicionales durante los próximos cinco años.

La inversión se suma a los proyectos de expansión de empresas del sector industrial que operan en Chihuahua, particularmente aquellas vinculadas con el mercado de la región del T-MEC.

El Gobierno del Estado señaló que, mediante la estrategia Invest in Chihuahua, se brinda acompañamiento a empresas establecidas y nuevos proyectos de inversión, con acciones orientadas a fortalecer cadenas de proveeduría, consolidar la actividad industrial y ampliar oportunidades laborales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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