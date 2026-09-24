Capacita Salud a personal de enfermería en prácticas seguras de vacunación

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La Secretaría de Salud actualizó a personal de enfermería en procedimientos de inmunización, red de frío y aplicación segura de vacunas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado impartió una capacitación dirigida a personal de enfermería de unidades médicas, con el objetivo de actualizar conocimientos técnicos y fortalecer la atención que se brinda a la población en materia de vacunación.

La jornada reunió a profesionales de distintas instituciones de salud, como parte de una estrategia orientada a homologar criterios y asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos para los procesos de inmunización.

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Durante el adiestramiento se abordaron temas relacionados con la prevención de enfermedades respiratorias, las prácticas de inyección segura y el manejo adecuado de la red de frío, aspectos considerados esenciales para conservar la eficacia de los biológicos.

También se revisaron los criterios para la administración correcta de vacunas conforme a la edad, el estado de salud y las condiciones particulares de cada paciente, con el fin de reforzar la seguridad en cada aplicación.

Otro de los puntos incluidos fue el registro nominal de las dosis aplicadas, así como el manejo y disposición adecuada de residuos peligrosos, conforme a los lineamientos sanitarios vigentes para las unidades de atención.

La subdirectora del Distrito 2 Juárez, Araceli García, señaló que este tipo de espacios permite mantener actualizado al personal de salud y contribuye a mejorar la calidad, seguridad y oportunidad de los servicios de inoculación que se ofrecen a la ciudadanía.

La funcionaria destacó que la vacunación es una de las acciones fundamentales para proteger la salud y prevenir enfermedades, por lo que cada dosis aplicada requiere responsabilidad, compromiso y vocación de servicio por parte del personal encargado de esta labor.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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