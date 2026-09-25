Mantiene Protección Civil estatal monitoreo preventivo por lluvias en Juárez

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La CEPC realizó recorridos en sectores susceptibles a inundaciones, escurrimientos y acumulación de agua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil realizó recorridos preventivos en distintos sectores de Ciudad Juárez para identificar zonas susceptibles a inundaciones, acumulación de agua, escurrimientos y otras condiciones de riesgo derivadas de las lluvias recientes.

La dependencia informó que las supervisiones permitieron verificar de manera directa las condiciones en diversos puntos de la ciudad, así como dar seguimiento a posibles afectaciones relacionadas con la continuidad de las precipitaciones.

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Entre los sectores recorridos se encuentran Córdoba-Américas, El Sauzal, Riberas del Bravo, la carretera Ciudad Juárez–Porvenir y Águilas de Zaragoza, zonas donde se revisaron vialidades, áreas habitacionales y puntos con antecedentes de acumulación de agua.

Durante las jornadas, personal operativo de la CEPC verificó condiciones de tránsito, presencia de encharcamientos y posibles riesgos para la población en sectores vulnerables.

La Coordinación Estatal también mantiene personal en operación permanente en la Torre Centinela, desde donde se realiza el monitoreo de condiciones meteorológicas y reportes de incidencias en la frontera y otros puntos del estado.

La dependencia indicó que continuará con recorridos preventivos en los sectores que lo requieran, con el objetivo de detectar oportunamente situaciones que puedan representar riesgo para habitantes, automovilistas o viviendas.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones y evitar transitar por calles, pasos a desnivel, arroyos o zonas donde se observe acumulación o corriente de agua.

También pidió atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con las condiciones del clima y posibles afectaciones.

En caso de emergencia, la CEPC recordó que la ciudadanía puede comunicarse al número 9-1-1.

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