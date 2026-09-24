Refuerza Estado coordinación para atender afectaciones por lluvias en Ciudad Juárez y Buenaventura

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Protección Civil Estatal y autoridades municipales evalúan daños y coordinan acciones para reducir riesgos en zonas afectadas por las recientes precipitaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado reforzó las acciones de coordinación y evaluación de daños ocasionados por las recientes lluvias en Ciudad Juárez y el municipio de Buenaventura, mediante operativos encabezados por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en conjunto con autoridades municipales.

Como parte de estas labores, la CEPC sostuvo una reunión de trabajo con el director de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez, Sergio Rodríguez, con el propósito de revisar las afectaciones registradas en la ciudad, identificar los sectores con mayores riesgos y definir las prioridades para el despliegue de brigadas de inspección y atención.

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“La evaluación de los sectores más vulnerables permitirá optimizar el despliegue de verificación de daños para lograr una respuesta más ágil y oportuna en favor de la población afectada.”

De manera paralela, personal de la delegación noroeste de la CEPC realizó recorridos de inspección en el Ejido Constitución, municipio de Buenaventura, junto con elementos de Protección Civil y Obras Públicas municipales, tras las lluvias registradas los días 23 y 24 de septiembre.

Durante las supervisiones, las autoridades confirmaron afectaciones en el dren de la comunidad, situación que permitió el ingreso de agua al asentamiento y provocó el incremento en los niveles de inundación, encharcamientos y daños materiales en vialidades y viviendas.

Ante este escenario, el Gobierno del Estado implementó acciones emergentes para mitigar el flujo pluvial, retirar obstrucciones y reducir los riesgos para la población, además de mantener brigadas técnicas con monitoreo permanente para evaluar el comportamiento del caudal en caso de nuevas precipitaciones.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar corrientes de agua, extremar precauciones durante las lluvias y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, además de reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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