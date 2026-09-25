Registra Chihuahua 261 incidencias por lluvias; Juárez concentra 248 reportes

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Protección Civil mantiene operativos de atención y monitoreo ante inundaciones, socavones, deslaves y daños por precipitaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que en Chihuahua se han registrado 261 incidencias relacionadas con lluvias, de acuerdo con el reporte del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.

Del total de reportes, 248 corresponden a Ciudad Juárez, donde se mantiene un operativo de atención y seguimiento por las afectaciones generadas durante las últimas horas.

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La dependencia informó que las precipitaciones han provocado distintas situaciones de riesgo en el estado, entre ellas inundaciones, vehículos varados, hundimientos, socavones, árboles y bardas caídas, desbordamientos de canales y arroyos, así como deslaves.

Durante el día y la noche del jueves, personal de Protección Civil estatal realizó recorridos de verificación de daños y monitoreo en zonas de riesgo, principalmente en Ciudad Juárez, donde también se brindó apoyo a la población afectada.

El titular de la CEPC, Luis Corral Torresdey, informó que personal de la dependencia acudió a diferentes puntos para revisar daños y participó en la evacuación de familias en la colonia Águilas de Zaragoza, con el objetivo de proteger su integridad.

Desde la Torre Centinela se mantiene el monitoreo y seguimiento a los incidentes reportados, como parte de la coordinación entre corporaciones para fortalecer la capacidad de respuesta ante las condiciones meteorológicas.

El reporte estatal incluye emergencias en Temósachic, Casas Grandes, Buenaventura, Nuevo Casas Grandes, Manuel Benavides, Ahumada, Guadalupe, Saucillo y El Tule, además de Ciudad Juárez.

Durante las últimas horas se registraron acumulados de 24 milímetros en Nuevo Casas Grandes, 16.8 en Manuel Benavides, 15.6 en Balleza, 2.8 en Camargo, 0.6 en Juárez, 0.4 en Ojinaga y 0.2 en Bocoyna.

Entre los eventos relevantes se reportó la caída de granizo en Buenaventura, con daños materiales y dos personas lesionadas. En Manuel Benavides se registró el crecimiento de un arroyo, mientras que en Guadalupe se reportó el desbordamiento de un canal y dos viviendas inundadas.

En El Tule, un deslave afectó una carretera; sin embargo, la circulación fue restablecida posteriormente, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

El meteorólogo Ildelfonso Díaz informó que los remanentes del fenómeno tropical Polo podrían generar más lluvias en Chihuahua durante la próxima semana, particularmente en las zonas centro y sur del estado.

La CEPC indicó que mantendrá el seguimiento de las condiciones meteorológicas y pidió a la población atender las alertas y recomendaciones oficiales, así como mantener medidas preventivas ante posibles lluvias adicionales.

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