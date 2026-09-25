Mantiene Protección Civil vigilancia por lluvias durante el fin de semana

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La CEPC prevé precipitaciones de hasta 75 milímetros, con actividad eléctrica, viento y posible caída de granizo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante este fin de semana continuarán las lluvias en diversas regiones de Chihuahua, por lo que mantendrá un operativo de vigilancia permanente ante posibles riesgos y afectaciones.

La dependencia señaló que las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas fuertes de viento y posible caída de granizo, debido a la interacción de inestabilidad atmosférica, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico asociado al monzón mexicano.

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Protección Civil también dará seguimiento a la evolución y trayectoria del ciclón tropical Polo, ante su posible influencia en el ingreso de humedad hacia el territorio estatal.

Para este viernes se pronostican lluvias de fuertes a puntualmente muy fuertes, con acumulados de 50.1 a 75 milímetros en partes de las zonas centro y noreste, principalmente en Rosales y Ahumada.

También se anticipan precipitaciones de 25.1 a 50 milímetros en Balleza, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Saucillo y Manuel Benavides, además de chubascos y lluvias dispersas en otras regiones del estado.

Para el sábado persistirán las condiciones de lluvia, principalmente en las zonas oeste, suroeste, centro y sur de Chihuahua.

En municipios como Guerrero, Carichí, Guachochi, Morelos, Guadalupe y Calvo, Balleza, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Belisario Domínguez, Satevó, El Tule, Huejotitán y Chihuahua, en la zona de Majalca, se prevén acumulados de 25.1 a 50 milímetros.

El domingo, la influencia del sistema Polo podría generar acumulados de 25.1 a 50 milímetros en las zonas oeste y centro, por lo que la CEPC mantendrá seguimiento a las actualizaciones del pronóstico.

En cuanto al viento, este viernes y sábado se esperan rachas superiores a 45 kilómetros por hora en sectores de las zonas sureste y noreste, mientras que el domingo podrían superar los 35 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 22 y 36 grados centígrados, con los valores más altos previstos en Chínipas y Ojinaga.

La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones ante lluvias, viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante el fin de semana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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