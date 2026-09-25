Anuncia Cultura cartelera del FICH 2026 para Juárez y Chihuahua

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El festival se realizará del 2 al 18 de octubre con espectáculos gratuitos y participación de talento chihuahuense.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura anunció la cartelera de artistas chihuahuenses que formarán parte del Festival Internacional del Estado de Chihuahua 2026, con actividades en Ciudad Juárez y Chihuahua capital del 2 al 18 de octubre.

Las propuestas fueron seleccionadas mediante una convocatoria conjunta entre la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, con el objetivo de integrar la programación del FICH y del Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua.

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De acuerdo con la dependencia, la iniciativa busca incorporar talento local a ambos festivales, además de contribuir a la descentralización de la cultura y abrir espacios para la difusión artística en distintas disciplinas.

Los proyectos seleccionados para presentarse en la ciudad de Chihuahua incluyen, en música, a Amor Abril, Baikiri Collective, El Morral del Abuelo, Eva & la Manzana y Fractricide.

También participarán George Navarro con “Live Country Experience”, Oskar Tena con “Sempiterno, piano cinemático”, así como Skritor 7 y Oliver Larreta con “Música sin Fronteras”.

La cartelera musical contempla además a Nina’s Soul con “Voz Propia” y Whiskey River Junction con “Whiskey River Junction, This Stuff is Cowboy 2.0”.

En artes interdisciplinarias se presentarán el taller “Ánima: la materia cobra vida”, de Lester Ramírez; “Círculo de sombras: convivencia y relatos paranormales de Chihuahua”, de Actividad Paranormal Chihuahua, y “Dos Mundos, un Viaje”, espectáculo de danza con Ciany Abugoche.

También se incluirá “Quequesos”, demostración de realidad aumentada de Guayabalarvas Devs; el espectáculo de danza “Remedios para el Corazón”, de Danzarena A.C.; la proyección de la película “Símbolos, Poder y Memoria”, de Trompeta Films, y “Una boda sin Figaro”, de Ópera Viva.

Para Ciudad Juárez, la programación contempla las presentaciones de “Círculo de sombras: convivencia y relatos paranormales de Chihuahua”, “Sempiterno, piano cinemático” y “Skritor 7 + Oliver Larreta: Música sin Fronteras”.

La Secretaría de Cultura informó que las y los participantes proceden de los municipios de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, y recibirán un estímulo económico de acuerdo con el número de integrantes de cada proyecto.

El estímulo será entregado al concluir los festivales, como parte del reconocimiento a las propuestas seleccionadas para integrar la programación cultural.

La cartelera completa, con horarios y sedes, será publicada próximamente en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura. Todos los espectáculos serán gratuitos.

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