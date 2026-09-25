Supervisa Estado zonas de riesgo por lluvias en Casas Grandes

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Autoridades estatales entregaron apoyos emergentes y revisaron puntos susceptibles a inundaciones ante posibles lluvias.

Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado supervisó distintas zonas del municipio de Casas Grandes para identificar puntos afectados o susceptibles de afectación por lluvias.

El recorrido fue encabezado por el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo, en coordinación con autoridades del Ayuntamiento, como parte de las acciones preventivas ante las condiciones climatológicas previstas para los próximos días.

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Durante la visita, el funcionario estatal entregó apoyos emergentes al municipio, entre ellos kits de limpieza, pliegos de hule negro y paquetes alimentarios de NutriChihuahua.

Los insumos fueron recibidos por el equipo del alcalde Roberto Lucero, con el objetivo de mantener capacidad de respuesta en caso de que se requiera atender a familias afectadas.

Como parte del recorrido, se supervisaron los trabajos preventivos realizados en la colonia Enríquez, así como las condiciones de la colonia San José, donde las lluvias provocaron daños en un camino y existe riesgo de inundaciones.

En este último punto, ya se cuenta con maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para realizar labores de limpieza y encauce del río.

Las autoridades también visitaron el albergue habilitado por el municipio de Casas Grandes, el cual podría ser utilizado en caso de que las lluvias generen riesgos para la población.

El recorrido incluyó además la colonia Juárez, donde se verificaron trabajos preventivos en el río con el propósito de reducir riesgos ante posibles precipitaciones.

Carrillo señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado por la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, para mantener preparados a municipios y población.

El funcionario indicó que se mantendrá comunicación permanente con las autoridades municipales para distribuir los apoyos que sean necesarios ante cualquier contingencia.

El Gobierno del Estado señaló que la prevención y la coordinación entre autoridades permiten identificar zonas de riesgo, dar seguimiento a cauces y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles afectaciones por lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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