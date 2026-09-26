Mantiene CEPC alerta amarilla preventiva por lluvias en Chihuahua

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Prevén lluvias fuertes, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible granizo durante domingo y lunes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene la alerta amarilla preventiva ante el pronóstico de lluvias durante este sábado, domingo y lunes en distintas regiones del estado.

La dependencia informó que continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá precipitaciones en gran parte de la entidad y mantiene el riesgo de inundaciones, así como de lluvias fuertes a torrenciales, principalmente en municipios del noroeste.

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Para este sábado se pronostican lluvias moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros, principalmente en municipios de la zona serrana y suroeste.

También se esperan precipitaciones de 5.1 a 25 milímetros en localidades de las regiones noroeste, occidente, suroeste, centro y centro-sur, mientras que en municipios del norte, noreste y sureste se prevén lluvias de 2.1 a 5 milímetros.

De acuerdo con la CEPC, durante los periodos de las 12:00 a las 18:00 horas de este sábado, así como de las 18:00 horas del sábado a las 00:00 horas del domingo, se mantiene el pronóstico de precipitaciones con mayores acumulaciones en municipios de las regiones suroeste y centro-sur.

Las zonas con mayor acumulación prevista incluyen Guadalupe y Calvo, Cusihuiriachi, Belisario Domínguez y San Francisco de Borja, donde las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para el domingo, la inestabilidad atmosférica, en interacción con un canal de baja presión y la aproximación de un frente frío al extremo noroeste del país, favorecerá un ambiente de fresco a templado por la mañana y caluroso por la tarde.

La dependencia prevé lluvias moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros, principalmente en municipios de la región occidente, así como precipitaciones de 5.1 a 25 milímetros en regiones del noroeste, occidente, suroeste, centro y centro-sur.

La alerta amarilla preventiva para la tarde y noche del domingo y lunes contempla vigilancia especial en Ascensión, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, además de comunidades y colonias de esa zona.

La CEPC también mantiene atención en Janos, Buenaventura, Flores Magón, Madera, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Namiquipa, ante la posibilidad de afectaciones por acumulación de agua.

Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar arroyos, ríos, vados o calles inundadas, mantenerse alejada de cauces y zonas bajas, así como atender cualquier indicación de evacuación emitida por las autoridades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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