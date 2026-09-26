InicioEstado

Mantiene CEPC alerta amarilla preventiva por lluvias en Chihuahua

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Prevén lluvias fuertes, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible granizo durante domingo y lunes.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene la alerta amarilla preventiva ante el pronóstico de lluvias durante este sábado, domingo y lunes en distintas regiones del estado.

La dependencia informó que continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica, lo que favorecerá precipitaciones en gran parte de la entidad y mantiene el riesgo de inundaciones, así como de lluvias fuertes a torrenciales, principalmente en municipios del noroeste.

- Publicidad - HP1

Para este sábado se pronostican lluvias moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros, principalmente en municipios de la zona serrana y suroeste.

También se esperan precipitaciones de 5.1 a 25 milímetros en localidades de las regiones noroeste, occidente, suroeste, centro y centro-sur, mientras que en municipios del norte, noreste y sureste se prevén lluvias de 2.1 a 5 milímetros.

De acuerdo con la CEPC, durante los periodos de las 12:00 a las 18:00 horas de este sábado, así como de las 18:00 horas del sábado a las 00:00 horas del domingo, se mantiene el pronóstico de precipitaciones con mayores acumulaciones en municipios de las regiones suroeste y centro-sur.

Las zonas con mayor acumulación prevista incluyen Guadalupe y Calvo, Cusihuiriachi, Belisario Domínguez y San Francisco de Borja, donde las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para el domingo, la inestabilidad atmosférica, en interacción con un canal de baja presión y la aproximación de un frente frío al extremo noroeste del país, favorecerá un ambiente de fresco a templado por la mañana y caluroso por la tarde.

La dependencia prevé lluvias moderadas a puntualmente fuertes, de 25.1 a 50 milímetros, principalmente en municipios de la región occidente, así como precipitaciones de 5.1 a 25 milímetros en regiones del noroeste, occidente, suroeste, centro y centro-sur.

La alerta amarilla preventiva para la tarde y noche del domingo y lunes contempla vigilancia especial en Ascensión, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, además de comunidades y colonias de esa zona.

La CEPC también mantiene atención en Janos, Buenaventura, Flores Magón, Madera, Galeana, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías y Namiquipa, ante la posibilidad de afectaciones por acumulación de agua.

Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar arroyos, ríos, vados o calles inundadas, mantenerse alejada de cauces y zonas bajas, así como atender cualquier indicación de evacuación emitida por las autoridades.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Orbe

Llama papa Francisco a jóvenes en Lisboa a “ensuciarse las manos” para una auténtica caridad

El papa Francisco visitó un centro comunitario en el vecindario de Lisboa que hace...
Borderplex

Último mes para tramitar primeras placas con estímulo fiscal

Atención a usuarios a través de citas de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto