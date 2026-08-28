Refuerza Gobierno federal a Graciela Domínguez con equipo para seguridad y gobernabilidad en Sinaloa

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La Presidencia envió un grupo de enlace para diseñar junto con el gobierno estatal un plan enfocado en seguridad y recuperación económica.

Culiacán, Sinaloa (ADN/Staff) – El Gobierno federal envió a Sinaloa un equipo de enlace de la Presidencia de la República para trabajar con la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava en el diseño de un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad, luego de la salida de Rubén Rocha Moya y en medio de la crisis de violencia que atraviesa la entidad.

La presencia del equipo federal forma parte de una coordinación directa con la nueva administración estatal y no implica, hasta ahora, una transferencia extraordinaria de mando o facultades desde la Federación hacia el Gobierno de Sinaloa.

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Domínguez informó que el plan se trabaja “a marchas forzadas” con personal enviado por la Presidencia y que tendrá dos ejes principales: recuperar la tranquilidad de la población y fortalecer los apoyos para la reactivación económica.

La gobernadora adelantó que la próxima semana presentará un primer avance del plan y sostuvo que la estrategia incluirá coordinación con la mesa de seguridad, diálogo con sectores productivos y sociales, así como recorridos por los 20 municipios del estado.

Uno de los componentes será profundizar programas de apoyo económico como Equipa Sinaloa y otras acciones dirigidas a empresas y actividades productivas afectadas por la violencia y la desaceleración económica.

La nueva administración estatal también ha señalado que buscará reforzar la presencia territorial del Gobierno, mejorar la coordinación con los municipios y recuperar la confianza ciudadana mediante atención directa a sectores sociales, empresariales y productivos.

Domínguez asumió la gubernatura interina el 25 de agosto tras ser designada por el Congreso del Estado para concluir el periodo constitucional que termina el 31 de octubre de 2027. Su llegada ocurrió después de la salida de Rocha Moya, quien volvió a solicitar licencia indefinida tras un breve intento de regresar al cargo.

El despliegue federal ocurre en un contexto de deterioro económico y de seguridad. Sinaloa ha registrado durante los últimos dos años miles de homicidios y desapariciones, además de cierres de empresas, pérdida de empleos y afectaciones al turismo.

Hasta ahora, el Gobierno federal no ha informado públicamente que el equipo enviado a Sinaloa sustituya funciones del gabinete estatal ni que se trate de una intervención extraordinaria. La coordinación anunciada se concentra en el diseño conjunto de políticas de seguridad, gobernabilidad y recuperación económica.