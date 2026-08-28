Presenta Marco Bonilla avances de su Quinto Informe de Gobierno en Chihuahua

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El alcalde destacó obras de infraestructura, apoyos al campo, programas sociales y acciones de seguridad en la capital del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, inició la difusión de su Quinto Informe de Gobierno con materiales enfocados en los avances de su administración en materia de infraestructura, campo, desarrollo social y seguridad pública.

De acuerdo con la información presentada, durante el quinto año de gobierno se invirtieron más de 350 millones de pesos en dos pasos superiores estratégicos, obras que, según el municipio, benefician a cerca de 600 mil habitantes de la capital.

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La administración municipal también informó avances en la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud, como parte de los proyectos de movilidad e infraestructura vial desarrollados en la ciudad.

En materia rural, el gobierno municipal reportó la entrega de mil 261 toneladas de alimento subsidiado para ganaderos y apicultores, además de la atención de más de 2 mil 300 kilómetros de caminos de terracería durante los últimos dos años.

También se informó la incorporación de cuatro camiones escolares nuevos, con los que se busca mejorar la movilidad de más de mil 200 personas en comunidades rurales del municipio.

En el rubro social, la administración destacó los programas Mi Bolsa Escolar y becas municipales, con un acumulado de 421 mil 405 estudiantes beneficiados con útiles escolares y 77 mil 816 becas de excelencia, formación y competitividad entregadas entre 2022 y 2026.

El informe también contempla apoyos dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad y servicios de salud física y mental para población en condiciones de vulnerabilidad.

En seguridad pública, el municipio señaló la incorporación de patrullas conectadas a Escudo Chihuahua Capital, el uso de drones, capacitación policial y mayor presencia operativa en las calles.

Entre las acciones destacadas se encuentra el nuevo Distrito Policial León, ubicado en el oriente de la ciudad, con una fuerza operativa de 70 policías y 15 unidades destinadas a reforzar la vigilancia en ese sector.

La difusión del Quinto Informe de Gobierno forma parte de la presentación de resultados de la administración municipal encabezada por Marco Bonilla, con énfasis en obras, programas y acciones realizadas durante el periodo informado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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