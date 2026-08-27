Cumple Marco Bonilla compromiso de movilidad con paso superior en Los Nogales

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La obra municipal busca reducir hasta 80% los tiempos de espera en uno de los cruces estratégicos de Chihuahua Capital

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla inauguró el Paso Superior de la vialidad Los Nogales, una obra de infraestructura vial con la que el Gobierno Municipal de Chihuahua busca mejorar los traslados en una zona de alta actividad industrial, comercial y habitacional.

La obra, realizada con inversión 100 por ciento municipal superior a los 200 millones de pesos, forma parte de las soluciones viales impulsadas por la administración municipal para atender puntos de congestión vehicular y fortalecer la movilidad urbana en la capital del estado.

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El proyecto contempla dos pasos superiores con una longitud mayor a 460 metros, así como dos carriles de circulación por sentido, pavimentación, ampliación de carriles en la avenida De las Industrias, alumbrado público, señalamiento y reordenamiento vial.

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante la entrega, la nueva infraestructura permitirá reducir hasta en 80 por ciento los tiempos de espera en este cruce, además de disminuir de manera significativa el consumo de combustible durante los traslados diarios.

“Eso significa menos gasolina desperdiciada, menos gasto para las familias y, sobre todo, tiempo recuperado. También significa mejores condiciones para los comercios, las empresas y los parques industriales de esta zona”, expresó el Alcalde.

Bonilla señaló que la movilidad urbana debe entenderse no sólo como una mejora en el tránsito vehicular, sino como una condición necesaria para hacer más eficiente la vida cotidiana de las familias y mantener el crecimiento económico de Chihuahua Capital.

El sector de Los Nogales concentra una importante actividad industrial y comercial, por lo que el paso superior también busca facilitar el traslado de personas, mercancías y servicios en una zona vinculada con parques industriales y corredores productivos.

Durante su mensaje, el Alcalde sostuvo que los resultados de gobierno deben acreditarse mediante obras concluidas y funcionales para la ciudadanía, al destacar que este proyecto fue posible mediante planeación e inversión municipal.

“Lo importante es dar resultados, es como mejor se defienden las cosas. Aquí en Chihuahua nos defendemos trabajando”, sostuvo.

Con la apertura del Paso Superior de Los Nogales, la administración municipal avanzó en la entrega de una de las tres principales soluciones viales planteadas para mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado en puntos estratégicos de Chihuahua Capital.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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