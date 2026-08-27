Simplificará JMAS trámites digitales para empresas y sector inmobiliario

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El nuevo esquema reducirá requisitos y tiempos de respuesta en cartas de factibilidad, no adeudo e inexistencia de cuenta.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez implementará un nuevo proceso de simplificación y digitalización de trámites, con el objetivo de reducir requisitos y tiempos de respuesta para empresas, constructoras y profesionales inmobiliarios.

Durante un encuentro con integrantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el director ejecutivo de la JMAS, Alberto Paredes Arroyo, informó que el organismo revisó sus procedimientos internos para hacerlos más ágiles y facilitar gestiones solicitadas por ciudadanía y sectores productivos.

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Entre los trámites con mayor demanda por parte de los sectores inmobiliario y de la construcción se encuentran las cartas de factibilidad, cartas de no adeudo y cartas de inexistencia de cuenta.

“No podemos frenar la inversión de la ciudad por un trámite largo; tenemos que facilitar los procesos y dar respuestas más rápidas”.

Paredes Arroyo señaló que una de las solicitudes más recurrentes del sector empresarial ha sido la simplificación de trámites, por lo que se realizó una depuración de procedimientos y un análisis de los distintos giros comerciales que los solicitan.

La encargada del despacho de la Dirección Comercial de la JMAS, Reneé Rodríguez Esparza, explicó que el nuevo sistema digital se encuentra en periodo de pruebas y se prevé que comience a operar a partir de la próxima semana.

De acuerdo con la funcionaria, uno de los procedimientos que tendrá una reducción importante de requisitos y tiempos será la carta de no adeudo, documento solicitado por organismos como el Infonavit para distintas gestiones.

Anteriormente, para obtener una carta de no adeudo se solicitaban cinco requisitos, además de un análisis de cuenta, generación de folio, pago y entrega del documento impreso.

Con el nuevo esquema, la persona usuaria deberá llenar la solicitud en línea y adjuntar únicamente su identificación oficial, lo que simplificará de manera considerable el procedimiento.

La JMAS señaló que estas acciones buscan modernizar sus servicios, reducir la tramitología y facilitar la atención a los sectores que participan en el desarrollo económico y urbano de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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