Participa Cruz Pérez Cuéllar en encuentro binacional sobre futuro de la frontera

Publicidad - LB2 -

El alcalde con licencia asistió al NADBank Summit 2026 en San Antonio, Texas, enfocado en infraestructura y cooperación regional.

San Antonio, Texas (ADN/Staff) – El presidente municipal con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, participó en el NADBank Summit 2026, encuentro binacional enfocado en infraestructura, desarrollo económico y sustentabilidad en la región fronteriza.

Pérez Cuéllar asistió al evento realizado en San Antonio, Texas, atendiendo la invitación de John Beckham, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte.

- Publicidad - HP1

El encuentro, denominado “Fortaleciendo la cooperación binacional para cimentar la infraestructura del mañana”, reúne a representantes de México y Estados Unidos, así como a especialistas y liderazgos de distintos sectores.

Durante su asistencia, Pérez Cuéllar destacó la importancia de mantener una relación cercana entre las ciudades fronterizas y organismos como el NADBank, particularmente para impulsar proyectos que respondan al crecimiento urbano y social de comunidades como Ciudad Juárez.

El alcalde con licencia señaló que la posición estratégica de Juárez obliga a mantener una visión regional y binacional, debido a que distintos retos de la frontera requieren coordinación entre México y Estados Unidos.

Entre los temas prioritarios mencionó agua, medio ambiente, movilidad, infraestructura y desarrollo económico, asuntos que, dijo, demandan soluciones conjuntas y de largo plazo.

Pérez Cuéllar agradeció la invitación de Beckham y reconoció al NADBank como un aliado para el desarrollo de la frontera y la consolidación de proyectos con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

También destacó que este tipo de encuentros permiten mantener abiertos los canales de diálogo y fortalecer las relaciones institucionales construidas por Ciudad Juárez con actores estratégicos de ambos lados de la frontera.

“Juárez tiene un papel fundamental en la relación entre México y Estados Unidos. Estos espacios nos permiten seguir fortaleciendo alianzas y construyendo una visión común para el desarrollo y el futuro de nuestra frontera”.

El alcalde con licencia sostuvo que la cooperación binacional seguirá siendo clave para atender los desafíos compartidos y avanzar hacia una frontera más competitiva, sostenible y conectada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.