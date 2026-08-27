Inaugura Marco Bonilla Museo Águeda Lozano en la Quinta Touché

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El Gobierno Municipal invirtió cerca de 30 millones de pesos en la restauración del inmueble histórico.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla inauguró el Museo de Arte Contemporáneo Águeda Lozano, ubicado en la restaurada Quinta Touché, como parte de una estrategia municipal para recuperar espacios históricos y fortalecer la oferta cultural en la capital del estado.

El Gobierno Municipal destinó una inversión cercana a 30 millones de pesos para la rehabilitación especializada del inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Chihuahua.

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De acuerdo con la información difundida, la intervención se realizó con criterios de conservación para respetar la esencia arquitectónica y el valor histórico de la Quinta Touché, considerada uno de los inmuebles emblemáticos de la ciudad.

La restauración permitió recuperar un espacio con décadas de historia y convertirlo en un recinto permanente para la promoción, difusión y conservación del arte contemporáneo.

El nuevo museo contará con instalaciones destinadas a recibir artistas, estudiantes, investigadores, visitantes y familias, con el objetivo de ampliar el acceso a actividades culturales en la capital.

“La Quinta Touché es, por sí misma, una obra de arte que, a partir de hoy, tendrá la misión de resguardar mucho más arte”.

Bonilla destacó que la recuperación del inmueble representa una forma de preservar la historia de Chihuahua y, al mismo tiempo, generar nuevos espacios para el presente y futuro de la ciudad.

El alcalde señaló que la Quinta Touché ha sido durante décadas un símbolo de la riqueza arquitectónica de Chihuahua, por lo que su rehabilitación también busca contribuir a la revitalización del Centro Histórico.

El museo lleva el nombre de Águeda Lozano, artista chihuahuense cuya obra ha trascendido fronteras y ha sido presentada en escenarios internacionales, incluido París.

Durante la inauguración, Bonilla reconoció la trayectoria de la artista y destacó la influencia del paisaje chihuahuense en su obra, desde la Sierra Tarahumara y los desiertos hasta la luz, los cerros y los horizontes del estado.

Águeda Lozano agradeció al alcalde por impulsar la creación del recinto y por generar espacios orientados a acercar el arte a la ciudadanía.

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