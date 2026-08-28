Ofrece JMAS descuentos y atención inmediata a reportes con programa Cerca de Ti

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El organismo instaló un módulo en Plaza Sendero para atender adeudos, fugas, bacheo y alcantarillado de forma presencial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez instaló un nuevo módulo del programa “Cerca de Ti”, con el objetivo de brindar atención directa a usuarios que requieren reportar fugas de agua potable, bacheo y problemas de alcantarillado.

La jornada se realizó este viernes en el estacionamiento de Plaza Sendero, donde personal del organismo atendió solicitudes ciudadanas, ofreció seguimiento inmediato y puso a disposición descuentos para la regularización de adeudos.

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El director ejecutivo de la JMAS Juárez, Alberto Paredes, informó que el programa amplió su alcance, ya que además de facilitar convenios y descuentos, ahora incluye la presencia de personal operativo y cuadrillas para atender reportes en campo.

“Por lo general, en estos programas atendíamos únicamente la parte de descuentos. Ahora vamos a venir con todas las cuadrillas para los reportes de fugas y quejas, para atenderlos aquí mismo y de manera inmediata”, señaló.

Paredes explicó que la intención es evitar que los usuarios tengan que trasladarse hasta las oficinas de la JMAS, por lo que los servicios, convenios y descuentos serán acercados directamente a las colonias.

René Rodríguez, encargada de la Dirección Comercial, informó que durante estas jornadas los usuarios pueden acceder a descuentos de entre 30 y 90 por ciento para regularizar cuentas domésticas, según cada caso.

La funcionaria señaló que, en promedio, el programa “Cerca de Ti” atiende entre 800 y mil personas por jornada, principalmente usuarios domésticos que buscan ponerse al corriente en sus pagos.

De enero a la fecha, la JMAS ha otorgado descuentos a más de 20 mil cuentas domésticas, como parte de las acciones para apoyar a familias con adeudos en el servicio de agua potable.

Durante la jornada, una usuaria de la colonia Solidaridad informó que su adeudo pasó de 150 mil a 25 mil pesos tras la aplicación del descuento, por lo que agradeció la atención recibida.

Como parte de la atención operativa, cuadrillas de la JMAS atendieron baches en el cruce de las calles Nardos y Paseo Arboleda, así como en Nardos y Emiliano Zapata.

El director del organismo anunció que las jornadas de “Cerca de Ti” se realizarán con mayor frecuencia, al pasar de una periodicidad mensual a una cada 15 días, con el objetivo de mantener presencia constante en las colonias.

La JMAS indicó que con estas acciones busca fortalecer la atención cercana, rápida y directa, además de mejorar la capacidad de respuesta ante reportes de fugas de agua potable, bacheo y alcantarillado en beneficio de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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