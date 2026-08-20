Aprueban regidores donar terreno a CFE para construir subestación eléctrica

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El predio municipal tiene una superficie de 9 mil 342 metros cuadrados y será destinado a infraestructura de distribución eléctrica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales aprobaron la donación de un terreno municipal a la Comisión Federal de Electricidad para la construcción de una subestación eléctrica en Ciudad Juárez.

La reunión fue encabezada por la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, coordinadora de la Comisión, junto con el regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes y el director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado.

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El predio se ubica en la unidad De las Torres, sobre la calle Hacienda de las Torres, y cuenta con una superficie de 9 mil 342 metros cuadrados.

De acuerdo con lo aprobado, el terreno será destinado exclusivamente a la construcción de una subestación eléctrica de la CFE, a través de CFE Distribución, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de suministro de energía en la ciudad.

“En la medida en la que podamos aportar para que este tipo de inversiones puedan darse en la frontera a favor de los ciudadanos, para nosotros es ideal impulsar este tipo de proyectos”, expresó Escalante Ramírez.

La regidora señaló que contar con infraestructura eléctrica suficiente es fundamental para el crecimiento de Ciudad Juárez, tanto para atender las necesidades de la población como para mejorar las condiciones que permitan la llegada de nuevas inversiones.

El director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado, indicó que la entrega del terreno representa un beneficio para la ciudadanía, debido a las dificultades relacionadas con el suministro de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad.

Con la construcción de esta subestación se busca ampliar la capacidad de distribución eléctrica, mejorar las condiciones del servicio y responder a las necesidades de una ciudad que mantiene un crecimiento constante.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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