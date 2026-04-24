Realiza Partido Verde limpieza y reforestación en parque de la López Mateos

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Voluntarios retiraron más de 24 toneladas de residuos y plantaron árboles en espacio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Fuerza Juvenil del Partido Verde llevaron a cabo una jornada de limpieza y reforestación en un parque de la colonia López Mateos, como parte de acciones para recuperar espacios públicos en la ciudad.

De acuerdo con lo informado, en una primera etapa se realizó la recolección de residuos y escombro, logrando retirar 24.2 toneladas de desechos, lo que permitió rehabilitar el área ubicada en la calle Pantitlán.

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Posteriormente, los voluntarios iniciaron trabajos de reforestación con la plantación de 35 árboles, con el objetivo de transformar el espacio en un entorno más favorable para la comunidad.

“No se trata solo de limpiar y retirarnos, sino de darle seguimiento y devolverle la dignidad a nuestras colonias”.

El dirigente municipal del Partido Verde, Alex Pérez Escalante, destacó que este tipo de intervenciones buscan ir más allá de la limpieza, incorporando acciones que generen impacto ambiental a largo plazo.

La jornada contó con la participación de 18 voluntarios, quienes trabajaron en la recuperación del parque como parte de un modelo que prioriza primero el saneamiento y posteriormente la rehabilitación del espacio.

Estas acciones forman parte de iniciativas impulsadas por organizaciones políticas y sociales para mejorar el entorno urbano y promover la participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente.

El proyecto contempla dar seguimiento al área intervenida, con el fin de consolidar un espacio funcional y sustentable para los habitantes de la zona.

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