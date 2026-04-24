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Ofrece JMAS descuentos y convenios a usuarios en Senderos de San Isidro

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Programa “Cerca de Ti” acercó trámites y apoyos a más de 250 habitantes del suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) llevó su programa “Cerca de Ti” a la colonia Senderos de San Isidro, donde ofreció descuentos y convenios para facilitar la regularización de adeudos a usuarios del servicio.

La jornada se realizó en la Unidad Deportiva Siglo XXI, donde se otorgaron descuentos de entre 20 y 90 por ciento en adeudos, además del 100 por ciento en recargos, como parte de una estrategia para apoyar la economía familiar.

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Durante la actividad, también se brindaron diversos servicios complementarios, como registro a programas de salud, vacunación, expedición de documentos oficiales y cortes de cabello gratuitos.

“Estamos atendiendo a más de 250 usuarios que acuden a regularizar su situación o realizar algún trámite. La atención ha sido ágil”.

Personal de la dependencia destacó la respuesta de la ciudadanía, así como la implementación de módulos de atención que permitieron agilizar los trámites sin largas filas.

Usuarios beneficiados señalaron que este tipo de programas representa una oportunidad para ponerse al corriente en sus pagos mediante esquemas accesibles.

“Debía casi 11 mil pesos y obtuve un descuento del 50 por ciento, estoy muy satisfecho”.

La JMAS reiteró que continuará llevando este esquema a distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de acercar servicios y facilitar la regularización de cuentas en beneficio de las familias juarenses.

Con estas acciones, la dependencia busca fortalecer la atención directa a la ciudadanía y mejorar el acceso a servicios básicos en zonas con mayor demanda.

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