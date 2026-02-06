Realiza Parques y Jardines poda formativa en arbolado de la calle Reyes Estrada

Publicidad - LB2 -

Las labores preventivas se efectuaron en el exterior del ISSSTE para mejorar seguridad y visibilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de poda formativa de árboles en la calle Reyes Estrada, en el exterior de las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), como parte de las acciones preventivas de mantenimiento del arbolado urbano.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre las calles Benjamín Franklin y Henry Dunant, donde se retiraron ramas en riesgo y se orientó el crecimiento adecuado de los árboles, con el propósito de mejorar la visibilidad y la seguridad del entorno.

- Publicidad - HP1

Las labores permitieron reducir riesgos para peatones, pacientes y personal médico, además de favorecer condiciones más funcionales en accesos y áreas de circulación cercanas a un punto de alta afluencia diaria.

El funcionario explicó que el personal operativo ejecutó las tareas bajo criterios técnicos especializados, priorizando la conservación del arbolado y evitando afectaciones a la infraestructura urbana, así como a accesos peatonales y zonas de estacionamiento.

Indicó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de áreas verdes en espacios públicos e institucionales de la ciudad, orientado a la prevención de accidentes y al ordenamiento del entorno urbano.

Finalmente, la Dirección de Parques y Jardines reiteró que continuará con este tipo de intervenciones en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y mantener espacios seguros y adecuados.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.