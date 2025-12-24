Realiza Parques y Jardines mantenimiento en camellón de Laguna de Tamiahua

Publicidad - LB2 -

Las labores incluyeron limpieza, poda y corte de hierba en un tramo clave del surponiente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos integrales de mantenimiento en el camellón central de la calle Laguna de Tamiahua, en el tramo que va de la avenida Rafael Pérez Serna a la avenida Vicente Guerrero, como parte de las acciones permanentes para la conservación de las áreas verdes de la ciudad.

De acuerdo con la dependencia municipal, las labores realizadas incluyeron limpieza general del camellón, corte de hierba, poda formativa de árboles, así como el retiro de basura y residuos vegetales generados durante las actividades, con el objetivo de mantener este espacio público en condiciones óptimas.

La poda formativa aplicada en el área tiene como finalidad fortalecer el crecimiento adecuado de los árboles, además de mejorar la visibilidad y la seguridad tanto para peatones como para automovilistas que transitan diariamente por la zona.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas acciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento de áreas verdes, el cual se implementa de manera continua en distintos sectores de la ciudad, con prioridad en avenidas principales y espacios de alta afluencia vehicular y peatonal.

Asimismo, la dependencia municipal reiteró que continuará trabajando de forma constante en la mejora y conservación de los espacios públicos, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar manteniendo limpias las áreas verdes y reportando daños o acumulación de basura.

Estas acciones buscan preservar un entorno urbano más limpio, seguro y agradable, en beneficio de quienes habitan y transitan por Ciudad Juárez.

