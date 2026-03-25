Realiza Municipio mantenimiento en áreas verdes de avenidas principales en Juárez

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Trabajos incluyeron poda, limpieza y retiro de residuos en camellones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de mantenimiento en áreas verdes ubicadas en el camellón central de la calle Laguna de Tamiahua y la avenida Tomás Fernández, como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana.

Las labores incluyeron corte de hierba, poda de árboles y arbustos, así como limpieza manual en las zonas intervenidas, además del retiro de basura y residuos generados durante las actividades.

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El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, señaló que estas acciones forman parte de un programa permanente de conservación de espacios públicos, enfocado en mantener en condiciones adecuadas las áreas verdes de la ciudad.

“Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación de áreas verdes”

El funcionario destacó que el mantenimiento de estos espacios contribuye a ofrecer entornos más limpios, seguros y adecuados para el uso de las familias juarenses, particularmente en vialidades de alta circulación.

Asimismo, indicó que la dependencia continuará con este tipo de intervenciones en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia continua de atención urbana.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de las áreas verdes, evitando arrojar basura y reportando cualquier afectación a través de los canales oficiales del Municipio.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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