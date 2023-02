Realiza Municipio Cruzada de Servicios

Ciudad Juárez, Chih .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, acudió a la escuela ubicada al extremo suroriente de la ciudad para hacer entrega oficial de las obras que contemplaron una inversión superior a los dos millones de pesos, y de forma simultánea ofrecer los servicios de la Administración Municipal a la población de este sector.

“Si nosotros fuimos formados en la educación pública y ahora tenemos este privilegio, es necesario regresarle un poco de lo que nos dio; decía un poeta que la gratitud es virtud de virtudes, la memoria del corazón, por eso no dudamos en ser agradecidos y regresarle a la educación un poco, porque no hay mejor inversión que la que se haga en nuestros niños y jóvenes”, detalló el edil.

La directora de la escuela, Araceli Sandoval Montes, agradeció al presidente por su inmediata intervención en la escuela la cual había sufrido daños que atentaban con la seguridad de los infantes.

“Nos faltaban cerca de 40 metros de malla en la parte posterior, no teníamos forma de brindar seguridad a nuestros niños, nos la habían robado por quinta vez consecutiva, era desesperante el temor y la inseguridad, no teníamos ni la cancha donde ahorita estamos aquí, alguien me comentó de la actividad del Presidente Municipal y fue la única puerta que se nos abrió de manera inmediata por la urgencia de la situación”, destacó la directora, quien entregó una placa de agradecimiento al alcalde por su labor.

En la escuela fueron construidos 170 metros lineales de muro perimetral, 462 metros cuadrados de cancha para deporte, equipamiento y rehabilitación de sistema eléctrico y 240 metros de malla ciclónica para el muro.

“Nosotros los estudiantes estamos emocionados por esta obra que es de mucha utilidad para las actividades que los maestros nos ponen, además que es un espacio seguro para poder recrearnos cómodamente en los ratos libres con tranquilidad, ahora ya no sufrimos”, señaló la alumna Mía Jaqueline Rocha.

Adicional a la entrega, en el evento se contempló la presencia de diferentes dependencias quienes ofrecieron sus servicios como fue la entrega de despensas, corte de cabello, servicio médico, vacunas para mascotas, apoyos para adultos mayores, entre otros.

“Es un gusto para nosotros tenerlo aquí en Jardines de Roma, un lugar que puede parecer muy alejado de la ciudad pero que ahora nos sentimos muy cercanos al ayuntamiento, nos sentimos escuchados como comunidad y estamos gustosos”, agradeció el padre de familia, Francisco Gaspar.

Como parte de los invitados especiales estuvo el director de Ecología, Cesar Díaz; el director de Centros Comunitarios, Jesús Manuel García; representante del sindicato de maestros, Luis Montaño; la directora de Educación, Martha Aracely González e Ismael Rueda, coordinador administrativo del municipio.

Galería