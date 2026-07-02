Realiza JMAS mantenimiento simultáneo en tres pozos de Ciudad Juárez

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Los trabajos buscan incrementar el suministro de agua potable y mejorar la eficiencia del sistema durante la temporada de mayor demanda.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez realiza trabajos de mantenimiento de manera simultánea en tres pozos de la ciudad, como parte de su programa preventivo para fortalecer el abastecimiento de agua potable durante el verano.

Las labores se desarrollan en pozos ubicados sobre la calle Barranco Azul, la avenida Adolfo López Mateos y la avenida De la Raza, donde se efectúan inspecciones, limpieza y rehabilitación del equipo de extracción.

“El mantenimiento consiste en sacar todo el equipo, realizar una inspección de su condición con una cámara de video y detectar si hay azolve o algún daño. Posteriormente, se retira el material que tiene acumulado, se realizan las reparaciones y se instala el equipo nuevo”, explicó el director técnico de la JMAS, Manuel Herrera.

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El organismo informó que los tres pozos volverán a operar en los próximos días, lo que permitirá aumentar el volumen de agua incorporado a la red de distribución en un periodo en el que el consumo registra un incremento considerable debido a las altas temperaturas.

Durante el primer semestre del año, la JMAS dio mantenimiento preventivo a 35 pozos antes del inicio de la temporada de calor, además de realizar trabajos en 15 estaciones de rebombeo, como parte de su programa anual para conservar la infraestructura hidráulica en condiciones óptimas.

El director técnico explicó que cuando un pozo presenta presencia de arena o grava suele ser indicio de daños en la fuente de abastecimiento, por lo que es necesario suspender temporalmente su operación para efectuar revisiones y reparaciones que permitan mantener la calidad del agua suministrada.

“Si en un pozo se están extrayendo 20 a 30 litros por segundo, cuando damos el mantenimiento, puede incrementar de 30 a 35 litros por segundo, entonces estas labores también hacen más eficiente el sistema, el uso de energía eléctrica y un mejor servicio para la comunidad”, destacó.

La JMAS indicó que continuará con las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en distintos puntos de la ciudad para fortalecer la operación de la red de agua potable y responder al incremento en la demanda registrado durante la temporada de verano.