Realiza JMAS limpieza y mantenimiento en drenaje del Centro de Juárez

Buscan prevenir brotes de aguas negras en colonias Bellavista, Barrio Alto y zonas aledañas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizó este sábado un operativo de limpieza y mantenimiento en la red de drenaje sanitario de la zona Centro de la ciudad, con el objetivo de prevenir brotes de aguas negras que afectan a habitantes de colonias cercanas.

Los trabajos se concentran principalmente en el primer cuadro de la ciudad, así como en sectores de Bellavista y Barrio Alto, donde en fechas recientes se han registrado afectaciones derivadas de obstrucciones en el sistema de alcantarillado.

De acuerdo con la JMAS, en el operativo participan cuadrillas especializadas del área de Alcantarillado, apoyadas con seis equipos vactor, los cuales realizan labores de desazolve para mejorar el flujo del drenaje sanitario y reducir riesgos sanitarios para la población.

“Estamos trabajando en la red de alcantarillado de la zona Centro, así como en las colonias Bellavista y Barrio Alto, debido a algunos brotes que se han presentado”, explicó Paola Moreno, directora de Operaciones de la JMAS Juárez.

La funcionaria señaló que los trabajos se desarrollan principalmente sobre la calle Arteaga, punto estratégico para el funcionamiento del sistema, y advirtió que durante el proceso podrían presentarse brotes temporales en el viaducto debido a maniobras técnicas necesarias para la limpieza.

“Es posible que se registren brotes temporales en el viaducto durante un periodo corto del día, ya que se lleva a cabo un proceso de taponamiento; sin embargo, una vez concluida la limpieza, el sistema se reabre”, detalló.

La JMAS indicó que estas labores forman parte de un esquema permanente de mantenimiento preventivo, cuyo objetivo es reducir contingencias, proteger la salud pública y garantizar un servicio de drenaje más eficiente para las familias de Ciudad Juárez.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier brote de aguas negras o anomalía en la red sanitaria para su atención oportuna, mientras continúan los trabajos programados en la zona Centro.

