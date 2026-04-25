Realiza JMAS limpieza en colector Norzagaray para prevenir inundaciones

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Retiran más de 50 metros cúbicos de azolve en zona norponiente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) llevó a cabo un operativo de limpieza en el colector Norzagaray, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje en el norponiente de la ciudad.

Las labores se realizaron entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, con la participación de personal técnico y cuadrillas especializadas que intervinieron diversos puntos del colector.

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Como parte del operativo, se utilizaron ocho equipos tipo vactor, dos retroexcavadoras y cuatro cuadrillas de trabajadores, lo que permitió atender zonas con acumulación de residuos.

“Se realizó la limpieza de 15 pozos de visita y cuatro cajas desarenadoras”.

Durante los trabajos se extrajeron aproximadamente 56 metros cúbicos de azolve, compuesto principalmente por tierra y lodo que obstruían el flujo del sistema sanitario.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan prevenir brotes de aguas negras en colonias como Felipe Ángeles, Ladrilleras, Sara Lugo y Anapra.

Asimismo, destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia preventiva permanente para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura sanitaria.

La JMAS reiteró su compromiso de continuar con estos trabajos, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población y reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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