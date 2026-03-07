Realiza IPACULT taller de fotobordado para fortalecer expresión e identidad de las mujeres

Publicidad - LB2 -

La actividad reunió a participantes que exploraron la fotografía y el arte textil como herramientas de reflexión y comunidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) llevó a cabo el último taller de fotobordado, un espacio creativo donde mujeres de la ciudad exploraron la fotografía, el bordado y el color como herramientas de expresión artística.

Durante la sesión, las participantes desarrollaron ejercicios que combinaron imagen y arte textil, con el propósito de reflexionar sobre temas como la identidad, la diversidad cultural y el sentido de pertenencia.

- Publicidad - HP1

La encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la participación de las asistentes, varias de las cuales tuvieron su primer acercamiento a esta técnica artística, lo que permitió abrir nuevas posibilidades de expresión a través de la intervención de fotografías con bordado.

El taller permitió a las participantes reflexionar sobre aquello que conecta a las personas con sus recuerdos, sus territorios y los elementos que forman parte de su historia.

La funcionaria señaló que este tipo de encuentros también generan espacios de diálogo y convivencia, donde las mujeres pueden compartir experiencias, construir vínculos y desarrollar procesos creativos de manera colectiva.

Asimismo, adelantó que el instituto proyecta realizar un taller de arteterapia, enfocado en fortalecer las capacidades emocionales, fomentar el autocuidado y promover el reconocimiento de habilidades personales como herramientas para afrontar los desafíos cotidianos.

Los trabajos elaborados durante el taller formarán parte de la exposición “Mujeres de Marzo”, que será inaugurada el domingo 8 de marzo en la galería del Centro Municipal de las Artes, ubicada en la Antigua Presidencia Municipal, una vez concluida la sesión solemne en la que el Ayuntamiento de Juárez entregará la Presea Kirá a mujeres destacadas del municipio.

La muestra permanecerá abierta al público durante todo el mes y posteriormente tendrá una segunda exhibición en el Auditorio Benito Juárez, frente al Parque Borunda, cuya inauguración está programada para el 14 de marzo a las 17:00 horas. Ambas actividades serán de acceso gratuito.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.