Realiza IMM jornada contra violencia laboral en maquiladora de Juárez

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Capacitan a más de 200 trabajadores para identificar y prevenir conductas de riesgo en el entorno laboral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) llevó a cabo una jornada de prevención de la violencia laboral dirigida a personal operativo de la empresa Auto Cabe de México, con el objetivo de fortalecer entornos de trabajo seguros y equitativos.

Durante la actividad participaron alrededor de 240 personas, quienes recibieron información sobre los distintos tipos y modalidades de violencia que pueden presentarse en el ámbito laboral.

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La dependencia explicó que la violencia laboral se manifiesta mediante acciones u omisiones sistemáticas que afectan el desarrollo profesional de las personas, independientemente del nivel jerárquico entre quienes la ejercen.

“Se brindó información para identificar los actos que constituyen violencia laboral”

La jornada estuvo enfocada en proporcionar herramientas para reconocer estas conductas, así como en promover la construcción de espacios laborales más justos, libres de discriminación y violencia de género.

Además, se impulsó el fortalecimiento de mecanismos internos de denuncia y acompañamiento, con el fin de que las víctimas puedan acceder a apoyo institucional de manera oportuna.

Con estas acciones, el IMM busca sensibilizar al personal de distintos sectores productivos, como parte de una estrategia integral para prevenir la violencia y fomentar una cultura de respeto en los centros de trabajo en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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