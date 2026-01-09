Realiza Comité de Transparencia sesión extraordinaria en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Revisan temas de acceso a la información, clasificación y protección de datos personales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Comité de Transparencia celebró su vigésima novena Sesión Extraordinaria, en la que se analizaron asuntos relacionados con el acceso a la información pública, la clasificación de la información y la protección de datos personales, como parte de las obligaciones institucionales en la materia.

El coordinador de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León, informó que durante la sesión se revisaron diversos temas orientados a fortalecer los procesos internos y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, con el objetivo de asegurar a la ciudadanía el ejercicio pleno de su derecho de acceso a la información.

De acuerdo con el funcionario, estas acciones contribuyen a consolidar una gestión clara, responsable y alineada a los principios de rendición de cuentas, en concordancia con las políticas impulsadas por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Gómez Cid de León explicó que el Comité de Transparencia es un órgano colegiado encargado de analizar, resolver y dar seguimiento a los asuntos vinculados con solicitudes de información, clasificación de documentos y protección de datos personales dentro del Gobierno Municipal.

La realización de estas sesiones forma parte de los mecanismos permanentes de supervisión y mejora, orientados a fortalecer la confianza pública y la transparencia en el ejercicio gubernamental.

