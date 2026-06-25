Ratifica Ortiz Orpinel respaldo a mujeres empresarias de AMEXME en Ciudad Juárez

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El alcalde en funciones participó en la toma de protesta del Consejo Directivo 2025-2028 del organismo empresarial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde en funciones, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, ratificó el respaldo del Gobierno Municipal al liderazgo empresarial femenino durante la toma de protesta del Consejo Directivo 2025-2028 de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo Ciudad Juárez.

Durante la ceremonia, el edil reconoció la aportación de las mujeres empresarias a la generación de empleos, la inversión, la innovación y el crecimiento económico de la región, al señalar que su liderazgo constituye uno de los motores del desarrollo local.

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Ortiz Orpinel felicitó a Fabiola Arámbula Barraza por asumir la presidencia del organismo para el periodo 2025-2028 y expresó su confianza en que su experiencia permitirá fortalecer el trabajo de la asociación en beneficio de las empresarias juarenses.

También reconoció la labor de la presidenta saliente, Graciela Díaz Asomoza, por impulsar proyectos de capacitación, vinculación y consolidación de redes empresariales durante su gestión al frente del organismo.

El alcalde en funciones destacó que la administración municipal mantiene una política de acercamiento con los organismos empresariales, al considerar que la coordinación entre Gobierno, iniciativa privada y sociedad civil fortalece la competitividad de Ciudad Juárez y favorece la atracción de inversiones.

Arámbula Barraza expresó su compromiso de impulsar una etapa basada en la unidad, la vinculación estratégica y el fortalecimiento del liderazgo empresarial femenino, además de promover una mayor participación de las mujeres en la vida económica y social de la región fronteriza.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta nacional de AMEXME, Ivette Topete Pignatelli, quien tomó protesta a la nueva mesa directiva, así como representantes de los tres órdenes de Gobierno, cámaras empresariales, instituciones educativas, organismos civiles, autoridades consulares e invitados especiales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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