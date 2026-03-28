Proyectan más de 460 mil visitantes en centros recreativos de Chihuahua por Semana Santa

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Autoridades desplegaron un operativo estatal con fuerzas de los tres niveles de gobierno para resguardar a turistas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades estatales y federales pusieron en marcha el Operativo Semana Santa 2026 en Chihuahua, con una proyección de más de 460 mil visitantes en centros recreativos y turísticos, así como una derrama económica superior a los 482 millones de pesos.

El dispositivo de seguridad se desarrollará del 27 de marzo al 12 de abril y contempla vigilancia en carreteras, presas, balnearios y zonas de alta afluencia, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de las familias y turistas.

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En el operativo participan corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Protección Civil, Cruz Roja y Ángeles Verdes, en coordinación con autoridades municipales.

La estrategia incluye la instalación de puntos de revisión y auxilio en carreteras, como en el kilómetro 30 de la vía Juárez-Ahumada, además de patrullajes en destinos turísticos clave y centros recreativos.

En municipios como Cuauhtémoc, se desplegaron unidades de seguridad y personal de emergencia para monitorear zonas como la Laguna de Bustillos, mientras que en la zona metropolitana de Chihuahua se reforzó la vigilancia en áreas de alta concentración de visitantes.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, durante el periodo vacacional se espera una ocupación hotelera cercana al 73.25%, así como la movilización de cientos de miles de excursionistas locales en distintos puntos del estado.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar los límites de velocidad, atender las indicaciones de Protección Civil y mantener medidas preventivas, con el fin de lograr un saldo blanco durante la temporada vacacional.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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