Beneficia JMAS a más de mil familias con descuentos en recibo de agua durante enero

Programa “Cerca de Ti” permitió regularizar adeudos con reducciones de hasta 70% en el suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que más de mil 200 familias fueron beneficiadas durante el mes de enero mediante descuentos y convenios en adeudos del servicio de agua, como parte del programa “Cerca de Ti”, que acerca la atención a plazas comerciales y zonas habitacionales.

De acuerdo con la dependencia, durante las jornadas realizadas los días 15 y 16 de enero en la colonia Las Torres, se otorgaron apoyos a más de 800 personas, mientras que en la atención brindada en Soriana Aztecas, sobre el bulevar Zaragoza, más de 400 usuarios accedieron a descuentos que oscilaron entre el 20 y el 70 por ciento.

La jefa del Departamento de Recuperación de Adeudos, Emma Zubia, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia para apoyar la economía familiar al inicio del año, particularmente en sectores donde los adeudos se han acumulado por varios años.

“Por instrucciones de la gobernadora del estado, Maru Campos, la JMAS apoya la economía de las familias al inicio del año, ofreciendo estos descuentos para que puedan dejar atrás adeudos acumulados y regularizar su recibo de agua”, señaló la funcionaria.

La JMAS detalló que la mayoría de los apoyos se concentraron en el suroriente de la ciudad, una de las zonas con mayor rezago en pagos, donde la cuesta de enero representa una presión adicional para los hogares.

Zubia indicó que durante 2025 se apoyó a alrededor de 2 mil 500 familias, y que en este año se busca ampliar el alcance del programa, con el objetivo de beneficiar a un mayor número de usuarios.

Finalmente, el organismo operador informó que los descuentos y convenios continuarán aplicándose en distintas plazas comerciales en las próximas semanas, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer fechas y ubicaciones del programa.

