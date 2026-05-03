Llama Morena a la unidad interna rumbo a 2027 y respalda a Sheinbaum

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Consejo Nacional advierte riesgos por divisiones y fija reglas para selección de candidaturas

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena inició los trabajos de su VII Consejo Nacional con un llamado a la unidad interna y la definición de reglas rumbo a los procesos electorales de 2027, en un contexto marcado por tensiones políticas tanto internas como externas.

Durante su mensaje, el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, advirtió que el principal reto del partido será evitar fracturas internas en la definición de candidaturas, al señalar que la competencia política se ha endurecido.

“La unidad no es un lujo organizativo, es una condición estratégica”, afirmó.

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El dirigente subrayó que Morena ya no actúa como oposición, sino como “eje de la gobernabilidad del país”, lo que implica una mayor responsabilidad en la conducción política y en la selección de perfiles.

Durazo señaló que los procesos internos deberán basarse en criterios de competitividad, ética y trayectoria, con el objetivo de evitar conflictos que debiliten al movimiento.

En el plano internacional, el también gobernador de Sonora respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de política exterior, particularmente en la defensa de la soberanía nacional.

“Morena debe ser vanguardia en el acompañamiento a nuestra presidenta”, sostuvo.

Por su parte, la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, destacó el crecimiento organizativo del movimiento, al informar que Morena cuenta con más de 12 millones de afiliados, con mayoría de mujeres y una alta participación de jóvenes.

También anunció avances en la estructura territorial, con presencia en la mayoría de las secciones electorales del país, como parte de la estrategia para consolidar su base rumbo a futuras elecciones.

En el encuentro, se planteó además el respaldo a la reforma electoral impulsada por el Ejecutivo federal, que contempla reducción de financiamiento a partidos, cambios en el sistema de representación y fortalecimiento de mecanismos de participación.

El Consejo se desarrolló en medio de un entorno político complejo, donde Morena busca mantener cohesión interna frente a la disputa por candidaturas y el avance de procesos judiciales y mediáticos que involucran a actores del movimiento.

La dirigencia insistió en que el desafío inmediato será equilibrar aspiraciones políticas con disciplina partidaria, para evitar que la competencia interna afecte la fortaleza electoral del partido en los próximos comicios.