Pide Morena rechazar declaraciones de Trump y cerrar filas con Sheinbaum

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Consejo Nacional plantea incluir posicionamiento por señalamientos sobre violencia y crimen organizado

Ciudad de México (ADN/Staff) – Morena planteó incorporar un posicionamiento oficial para rechazar declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló a México como epicentro de la violencia de los cárteles en el hemisferio.

Durante la VII sesión del Consejo Nacional, el vocero del partido en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, solicitó que el órgano partidista incluyera este pronunciamiento dentro de sus resoluciones.

“Que se incluya… un rechazo a las declaraciones que lamentablemente ha hecho el presidente Trump”, expresó.

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El legislador refirió que el mandatario estadounidense afirmó que los cárteles mexicanos están detrás de gran parte del “derramamiento de sangre y caos” en la región, además de advertir acciones para proteger la seguridad nacional de su país.

Ante ello, Morena defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal, al señalar que ha enfrentado de manera directa al crimen organizado.

“Es muy claro que si hay un gobierno que ha luchado de forma directa… es el de la presidenta Claudia Sheinbaum”, sostuvo.

Ávila también señaló que este tipo de declaraciones forman parte de una narrativa que, desde su perspectiva, busca influir en la percepción internacional sobre México.

El planteamiento será sometido a consideración del Consejo Nacional como parte de los acuerdos políticos del partido, en un contexto marcado por tensiones bilaterales en materia de seguridad y soberanía.

La discusión se da en paralelo a otros posicionamientos del partido, enfocados en respaldar a la presidenta y fortalecer la unidad interna rumbo a los procesos electorales de 2027.