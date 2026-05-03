Es Ariadna Montiel por unanimidad presidenta nacional de Morena

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Consejo Nacional concreta relevo en la dirigencia tras salida de Luisa María Alcalde

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Consejo Nacional de Morena eligió por unanimidad a Ariadna Montiel como nueva presidenta nacional del partido, en continuidad a los trabajos iniciados durante la VII sesión ordinaria del órgano partidista.

La designación se da tras la salida de Luisa María Alcalde, quien fue invitada a integrarse al gobierno federal, en un movimiento que reconfigura tanto la dirigencia del partido como el gabinete presidencial.

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Montiel asume el liderazgo en un momento clave, marcado por la preparación de los procesos electorales de 2027 y la necesidad de mantener la cohesión interna del movimiento.

La elección se realizó por consenso de los consejeros nacionales, sin registro de oposición.

La nueva dirigente cuenta con una trayectoria cercana al proyecto de la Cuarta Transformación y se desempeñaba hasta ahora como titular de la Secretaría de Bienestar, una de las dependencias con mayor peso político y territorial.

Su llegada ocurre en medio del fortalecimiento organizativo de Morena, que recientemente reportó más de 12 millones de afiliados y una estructura territorial en expansión.

Adicionalmente Oscar del Cueto García fue electo como secretario de Finanzas.

El relevo también responde a la estrategia delineada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha establecido como criterio que funcionarios con aspiraciones políticas o partidistas deben separarse de sus cargos.

Con este movimiento, Morena busca consolidar su estructura rumbo a 2027, en un contexto donde la competencia interna por candidaturas y la presión política externa forman parte del escenario inmediato.

La dirigencia entrante tendrá como principal reto garantizar procesos internos ordenados, mantener la unidad del partido y acompañar la agenda política del gobierno federal.