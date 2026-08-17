Proyecta Municipio remodelación de la Plaza de Armas este año

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El alcalde Héctor Ortiz informó que en próximos días recibirá el proyecto de intervención para este espacio del Centro Histórico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que el Gobierno Municipal proyecta realizar este año la remodelación de la Plaza de Armas, como parte de las acciones para mejorar espacios públicos del Centro Histórico.

Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde dio a conocer que en los próximos días recibirá el proyecto en el que se establecerán las intervenciones requeridas para este punto emblemático de la ciudad.

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Ortiz Orpinel explicó que, una vez presentada y revisada la propuesta, deberá pasar por el proceso de autorización correspondiente dentro del Gobierno Municipal.

Después de esa revisión, señaló, podrán darse a conocer las características de la intervención, así como los alcances específicos de los trabajos previstos para la Plaza de Armas.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de llevar a cabo las obras durante el presente año, el presidente municipal confirmó que esa es la intención de la administración.

La posible intervención de la Plaza de Armas forma parte de una serie de proyectos municipales enfocados en recuperar y mejorar espacios públicos del primer cuadro de la ciudad.

Entre ellos se encuentra la rehabilitación de la Plaza Lapis, ubicada en el cruce de la avenida 16 de Septiembre e Ignacio Mariscal, donde se invertirán 725 mil pesos para mejorar las condiciones del espacio.

El proyecto de Plaza Lapis contempla la instalación de una cerca perimetral en aproximadamente 450 metros cuadrados, además de gestiones para rehabilitar juegos infantiles y realizar actividades de limpieza y pintura con participación ciudadana.

De acuerdo con la coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, los trabajos estarán a cargo de la Dirección General de Obras Públicas y se estima un periodo de ejecución de cinco a seis semanas.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones buscan mejorar la imagen, funcionalidad y condiciones de convivencia en espacios públicos del Centro Histórico para las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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