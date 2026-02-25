Proponen crear Comité Municipal para la atención del VIH en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Analizan establecer subcomité permanente ante incremento en detección de casos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Salud Pública sostuvieron una reunión con autoridades municipales, estatales y representantes de asociaciones civiles, donde se planteó la creación de un Comité Municipal para la atención del VIH o, en su caso, la conformación de un subcomité permanente dentro del actual Comité Municipal de Salud.

El coordinador médico de la Dirección de Salud Municipal, Jonathan Guillermo Garibo García, explicó que la propuesta contempla modificar los estatutos del Comité Municipal de Salud para integrar formalmente un subcomité especializado en VIH, con normativa y lineamientos de trabajo definidos.

- Publicidad - HP1

En el encuentro participaron el coordinador de la Comisión, regidor Héctor Hugo Avitia Corral; las regidoras Sandra García Ramos y Dina Salgado Sotelo; la directora general de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández; representantes de la Jurisdicción Sanitaria II y del Grupo Compañeros.

Garibo García señaló que establecer una figura formal permitiría contar con información sistematizada sobre la incidencia del VIH en la ciudad, identificar rangos de edad y características de la población afectada, así como dar seguimiento permanente a las estrategias de prevención y atención.

“Pero este incremento no quiere decir que haya más VIH, lo que quiere decir es que lo estamos detectando más”.

El médico indicó que en los últimos años se ha registrado un aumento en la detección de casos en Ciudad Juárez, lo cual atribuyó a una mayor disposición de la población a realizarse pruebas diagnósticas, reduciendo el estigma y los temores asociados.

Añadió que el Municipio participa en la aplicación de pruebas de detección bajo esquemas de confidencialidad, con atención respetuosa y empática, como parte de los esfuerzos para fomentar la prevención y el diagnóstico oportuno.

La propuesta será analizada por los integrantes de la Comisión Edilicia para determinar el mecanismo institucional más adecuado para fortalecer la respuesta local ante el VIH.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.